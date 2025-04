Nuovo allenatore Milan Furlani e Ibrahimovic pensano all’accoppiata a sorpresa! Salgono le quotazioni di quei due

Nuovo allenatore Milan, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic pensano all’accoppiata D’Amico-Sarri per la prossima stagione Secondo La Repubblica, e in particolar modo del giornalista Andrea Sereni, il Milan sta pensando ad una mossa a sorpresa per il ruolo di allenatore e di direttore sportivo a partire dalla prossima stagione. La scelta di Fabio Paratici, poi . Calcionews24.com - Nuovo allenatore Milan, Furlani e Ibrahimovic pensano all’accoppiata a sorpresa! Salgono le quotazioni di quei due Leggi su Calcionews24.com , Giorgioe ZlatanD’Amico-Sarri per la prossima stagione Secondo La Repubblica, e in particolar modo del giornalista Andrea Sereni, ilsta pensando ad una mossa aper il ruolo die di direttore sportivo a partire dalla prossima stagione. La scelta di Fabio Paratici, poi .

Nuovo allenatore Milan, Furlani l’ha sondato veramente! Retroscena confermato, tutti i dettagli - Nuovo allenatore Milan, Giorgio Furlani ha realmente sondato Cesc Fabregas per la panchina della prossima stagione. Il dettaglio Intervenuto sul proprio canale Youtube, Nicolò Schira, noto giornalista ... (milannews24.com)

Nuovo allenatore del Milan, Di Marzio lo “annuncia” in diretta: “A Furlani piace molto”, il nome a sorpresa per la panchina rossonera - Nuovo allenatore del Milan, Di Marzio lo “annuncia” in diretta. Il profilo, molto gradito a Furlani, potrebbe essere la vera sorpresa. Il Milan è pronto a scrivere un nuovo capitolo dopo una stagione ... (calcioblog.it)

Nuovo allenatore Milan, Furlani tentato da quel nome! Può scalare le gerarchie, retroscena clamoroso - Nuovo allenatore Milan, Giorgio Furlani, CEO rossonero, torna a pensare anche a Vincenzo Italiano per la panchina della prossima stagione Gianluca Di Marzio ha dato un importante aggiornamento sulla p ... (milannews24.com)