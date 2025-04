Nuovo allenatore Milan altro che l’ex Inter | il nome ad un passo è da non credere

Nuovo allenatore Milan, il giornalista svela una nuove indiscrezione, altro che l'ex mister dell'Inter il nome ad un passo dal Diavolo è da non credereIntervenuto sulle frequenze di Telelombardia, il noto giornalista Fabio Ravezzani ha fornito una clamorosa indiscrezione sul Nuovo allenatore Milan. I rossoneri, giusto ricordarlo, sono alla ricerca dell'erede di Sergio Conceicao ma una scelta definitiva verrà fatta solo dopo la nomina del DS. Peraltro al Diavolo erano stati accostati ben tre tecnici dell'Inter, vale a dire: Antonio Conte, Roberto Mancini e Giampiero Gaspierini. Ora – per la penna – il Nuovo nome sembrerebbe essere quello di Massimiliano Allegri (reduce da un anno sabbatico dopo l'esperienza alla Juve). Le parole, così l'esperto si è espresso a riguardo: Nuovo allenatore Milan ALLEGRI – «Diciamo che.

