Nuove opinioniste e conduttore Grande Fratello deciso il trio per la prossima edizione | roba grossa grossa

A pochi giorni dalla conclusione della diciottesimadel, il fermento attorno al reality più longevo della TV italiana continua senza sosta. Se il saluto finale di Alfonso Signorini aveva lasciato intendere un possibile addio, le ultime indiscrezioni sembrano andare nella direzione opposta. Secondo quanto riportato da 361Magazine, iltornerà a guidare il programma anche nellastagione. e non solo. Mediaset avrebbe infattidi confermare Signorini per ben due edizioni consecutive. “Alla faccia delle voci di corridoio e dei tweet al velo, Alfonso Signorini resta ben saldo alla guida. Mediaset rilancia e lo conferma non per una, ma per due stagioni consecutive.”, si legge sul portale. Una decisione che rappresenta una dichiarazione d’intenti forte e chiara: Signorini è, e resterà, il volto simbolo del