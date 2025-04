Cultweb.it - Nuotare in acque gelide fa benissimo: ecco tutti i benefici di un gesto “estremo”

Leggi su Cultweb.it

Se pensavate che correre a tuffarvi in una vasca piena di acqua ghiacciata fosse da matti, leggete questa news.Sarà anche un, nessuno lo nega, ma la scienza sta cominciando a dimostrare che può avere effettiduraturi sul nostro corpo e sulla nostra mente. Secondo recenti ricerche condotte dall’Università di Ottawa, una sola settimana di immersioni quotidiane in acqua fredda è sufficiente per indurre cambiamenti positivi a livello cellulare. I partecipanti allo studio, giovani uomini sani, sono stati esposti per un’ora al giorno a temperature di 14 °C. Dopo i primi giorni di disfunzione, le loro cellule hanno mostrato un netto miglioramento nei processi di autofagia. Si tratta di un meccanismo biologico che consente al corpo di eliminare le componenti cellulari danneggiate e riciclarle, contribuendo alla rigenerazione e alla prevenzione di malattie degenerative.