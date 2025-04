Nonostante il momento di incertezza al Vinitaly l' Abruzzo conquista nuovi mercati | precisa Imprudente

"Il settore vitivinicolo abruzzese sta conquistando nuovi mercati e notorietà. Sarà un'edizione del Vinitaly in cui l'Abruzzo sarà ancora un volta protagonista". Lo ha sottolineato, nella mattina di domenica 6 aprile, il vicepresidente Emanuele Imprudente, in occasione della cerimonia di apertura.

