Non solo dazi Tutti i dossier di Vance in Italia visti da Mayer

Vance a Roma dovrebbe svolgersi tra il 18 e il 20 aprile prossimi. In attesa della data definitiva la diplomazia vaticana e la Farnesina (in stretto collegamento con Bruxelles) stanno alacremente lavorando per preparare in modo adeguato l'agenda dei lavori e i dossier sui temi più sensibili su cui si concentreranno gli incontri.Per Giorgia Meloni e per il ministro Antonio Tajani (e per i ministri Urso e Giorgetti per la loro parte di competenza) il tema più difficile da affrontare sarà quello dei nuovi dazi americani perché avranno effetti molto negativi su comparti strategici del made in Italy provocando crisi settoriali e conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro."Per fortuna" ci ha pensato Elon Musk a rendere più facile la posizione negoziale dell'Italia e di Bruxelles.

