Non è mai troppo tardi per essere Pamela Anderson

L’attrice, che a 57 anni ha detto addio all’immagine da sex symbol e al make up, è ora la protagonista di The Last Showgirl. E ci insegna come liberarci dall'solo un corpo, anzi come trasformare quel corpo in un simbolo di resistenza