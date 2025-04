Secoloditalia.it - “Non c’è dazio che tenga, gli americani continueranno a mangiare italiano”: la parola dell’esperto

«Non c’èche, i prodotti alimentari italiani sono come l’oro, la dieta mediterranea ci aiuta e le preoccupazioni sul settore del food sono ingiustificate»: ne è certo Vincenzo Zaccarini, imprenditore del settore agroalimentare con sede a Londra, specializzato nella vendita dei prodotti italiani in tutta Europa, ma anche Oltre Oceano.Zaccarini, sui dazi di Trump che cosa dobbiamo aspettarci nel settore del food?«Penso che certi allarmismi siano esagerati perché la dieta mediterranea è diffusa e i consumatori all’estero, anche negli Usa, non rinunciano alla qualità e alla unicità dei prodotti italiani. Da trent’anni hanno cambiato modo di, prima in Nord Europa friggevano con il burro e lo strutto, da quando conoscono l’olio extravergine di oliva non ne fanno più a meno».