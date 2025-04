No al riarmo Travaglio legge dal palco i messaggi di Sabrina Ferilli e Laura Morante

palco della manifestazione contro il riarmo organizzata dal Movimento 5 stelle, Marco Travaglio ha letto le lettere delle due attrici Sabrina Ferilli e Laura Morante, entrambe impossibilitate a essere presenti alla piazza, ma sostenitrici della campagna contro il riarmo e contro la guerra.L'articolo No al riarmo, Travaglio legge dal palco i messaggi di Sabrina Ferilli e Laura Morante proviene da Il Fatto Quotidiano.

