No al riarmo la piazza M5s al Pd | Basta ambiguità o alleanza difficile Schlein? Boicottata dall’interno

Basta con i voti a favore del riarmo in Europa, dal Partito democratico c'è troppa ambiguità. Dicono una cosa e ne votano un'altra. Così un'alleanza è difficile". Dalla piazza M5s contro il riarmo, sono i militanti M5s (e non solo) a chiedere chiarezza ai dem. Mente il presidente Giuseppe Conte e i parlamentari preferiscono non replicare ai distinguo arrivati dai riformisti legati alla minoranza Pd, che avevano attaccato la piazza M5s contro il riarmo, tra elettori e simpatizzanti M5s, al contrario, c'è chi, prima di una futura allenza, chiede chiarezza: "Non si può rivendicare di essere contrari al riarmo e poi votare a suo favore in Europa", c'è chi attacca. Altri sono più netti: "Schlein è Boicottata al suo interno, così un'alleanza è difficile". Altri ci sperano ancora, al di là delle differenze: "Questa piazza era aperta a tutti, bisogna trovare punti di convergenza per creare un'alternativa al governo Meloni".

