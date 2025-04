Nintendo Switch 2 i team di Hogwarts Legacy e Civilization 7 elogiano la potenza della console

Nintendo continua a mantenere il riserbo sulle specifiche tecniche di Nintendo Switch 2, sono direttamente gli sviluppatori terze parti a raccontarne le potenzialità. Due team di rilievo, Avalanche Software (Hogwarts Legacy) e Firaxis Games (Civilization 7), hanno espresso grande entusiasmo per le prestazioni offerte dalla nuova console, definendola sorprendentemente potente per essere un dispositivo portatile.Come leggiamo su GameFile, Dennis Shirk, produttore esecutivo della serie Sid Meier's Civilization, ha affermato che il gioco gira su Switch 2 con una fluidità e una qualità visiva tali da poter essere paragonato a un "PC di livello medio". Il team si è dichiarato "estremamente felice" dell'hardware, elogiando anche i kit di sviluppo e il supporto fornito da Nintendo, descritti come "eccellenti".

