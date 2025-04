Niente Giro delle Fiandre oggi sulla RAI | dove vederlo in tv e streaming

oggi, infatti, è in programma l’edizione numero 109 del Giro delle Fiandre, forse una delle più attese, visto che si ripropone lo scontro epico tra i migliori ciclisti del mondo. Sulle strade belghe si daranno battaglia Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert, Mads Pedersen e anche il nostro Filippo Ganna.Una corsa infinita con i corridori che dovranno affrontare 269 chilometri da Bruges ad Oudenaarde, superando ben sedici muri e sette settori di pavé. L’ultima difficoltà di giornata, a quindici chilometri dal traguardo, sarà costituita dalla seconda scalata del Paterberg, 360 metri con pendenza media del 12,9% e massima superiore al 20%.Il duello più atteso è quello tra Van der Poel e Pogacar, che sono anche gli ultimi due vincitori nell’albo d’oro. Oasport.it - Niente Giro delle Fiandre oggi sulla RAI: dove vederlo in tv e streaming Leggi su Oasport.it Sarà un’altra domenica di passione ed emozioni per gli amanti del ciclismo., infatti, è in programma l’edizione numero 109 del, forse unapiù attese, visto che si ripropone lo scontro epico tra i migliori ciclisti del mondo. Sulle strade belghe si daranno battaglia Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert, Mads Pedersen e anche il nostro Filippo Ganna.Una corsa infinita con i corridori che dovranno affrontare 269 chilometri da Bruges ad Oudenaarde, superando ben sedici muri e sette settori di pavé. L’ultima difficoltà di giornata, a quindici chilometri dal traguardo, sarà costituita dalla seconda scalata del Paterberg, 360 metri con pendenza media del 12,9% e massima superiore al 20%.Il duello più atteso è quello tra Van der Poel e Pogacar, che sono anche gli ultimi due vincitori nell’albo d’oro.

