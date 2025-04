Nicola ci crede | A Milano contro l’Inter con idee voglia e coraggio

Nicola punta già alla prossima partita contro l'Inter a Milano. Il tecnico del Cagliari, dalla sala stampa del Castellani dopo Empoli-Cagliari, spinge i suoi.TAPPA Milano – Il Cagliari ha trovato un buon punto oggi a Empoli nello scontro diretto contro la squadra allenata da Roberto D'Aversa. In sala stampa, Davide Nicola, tecnico dei sardi, ha analizzato il match proiettandosi immediatamente alla prossima partita contro l'Inter in campionato: «Dobbiamo mantenere sempre la mentalità avuta sinora, a volta fai bene e altre meno. Chi non prova l'esperienza di giocare per la salvezza magari capisce poco quanto sia dura fare gare pesanti come quella di oggi. Dobbiamo guardare alla crescita di squadra e a tanti aspetti positivi di questo match. Abbiamo ora due gare molto difficili, come sempre quando trovi formazioni tanto forti e blasonate, andiamo avanti una alla volta e come sempre metteremo in campo idee, voglia, coraggio di esprimere noi stessi anche a Milano».

