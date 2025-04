Nicola Carraro salvato dalla moglie Mara Venier | Mi alzo e cammino Miracolo? Sì della sanità pubblica

dalla moglie Mara Venier a Treviso, per essere operato dall'Unità di Neuroradiologia Interventistica Spinale. E in un video plaude alle eccellenze ospedaliere del Veneto: ecco tutta la storia Vanityfair.it - Nicola Carraro, «salvato» dalla moglie Mara Venier: «Mi alzo e cammino. Miracolo? Sì, della sanità pubblica» Leggi su Vanityfair.it Il produttore, dopo mesi di consulti a vuoto, è stato portatoa Treviso, per essere operato dall'Unità di Neuroradiologia Interventistica Spinale. E in un video plaude alle eccellenze ospedaliere del Veneto: ecco tutta la storia

Nicola Carraro, «salvato» dalla moglie Mara Venier: «Mi alzo e cammino. Miracolo? Sì, della sanità pubblica» - salvato da una dissezione aortica, la showgirl Sabrina Salerno che ha subito una quadrantectomia e ora Nicola Carraro. «Ma noi curiamo tutti con la stessa dedizione» chiarisce il Direttore generale. (vanityfair.it)

Mara Venier: «Nicola Carraro ha bisogno di me, ora vivo a Milano. La nostra prima foto insieme? La comprarono per 50 milioni di lire» - Lo scorso dicembre Nicola Carraro, da 25 anni il fedele compagno di Mara Venier che ha deciso di sposare nel giugno 2006, ha avuto un grave problema respiratorio. Da quel giorno la signora della ... (ilmessaggero.it)

Nicola Carraro, il marito di Mara Venier sulla sedia a rotelle. La foto preoccupa: «Colpa di un'ernia del disco, non cammino dal dolore» - Non è un periodo facile per Nicola Carraro. Da oltre due mesi il marito ... di affrontare con positività e ironia, sostenuto dalla moglie Mara, che gli è rimasta sempre accanto nonostante ... (ilmessaggero.it)