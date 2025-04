New Rimini | Pronti per la Stagione del Batti e Corri al Teatro Galli

Al centro di tutto, in quel Teatro Galli simbolo della città, New Rimini si è presentate in vista della Stagione del Batti e Corri alle porte. Il girone A, quello di San Marino, partirà venerdì prossimo, mentre il primo appuntamento dei Pirati nel raggruppamento E è in programma sabato 26 con la Fiorentina. Sembra anche vicina a risolversi la questione stadio. "Le sensazioni sono positive – commenta l'assessore allo sport, Michele Lari -, ma siamo in mezzo a vicende legali che durano da tanto tempo e non mi esprimo. Abbiamo già messo a bilancio interventi che faremo una volta che lo stadio tornerà nelle mani del Comune. Noi ci siamo". La squadra, allenata dal confermato manager Dorian Castro, si presenta ai nastri di partenza con rinnovati obbiettivi. Nel girone E, anche Modena, Godo, Fiorentina, Athletics e Torre Pedrera Falcons.

