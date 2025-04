Ilfattoquotidiano.it - Netanyahu vola da Trump: “Parleremo di dazi e vittoria a Gaza”. Raid a Khan Younis: 15 morti, anche 5 bambini

da. Con i bombardamenti ache sono ripresi senza alcuna pietà nei confronti della popolazione edegli operatori sanitari e umanitari nella Striscia, la fine unilaterale della tregua in Libano ein Siria, il presidente americano riceve lunedì, intorno alle 19 italiane, il primo ministro israeliano per parlare, secondo quanto fanno sapere da Tel Aviv, “degli ostaggi, del completamento dellae, naturalmente, del regime tariffario che è stato impostoa Israele”.Da quanto spiegano funzionari israeliani alla stampa, la richiesta di un incontro tra i due leader è arrivata direttamente da Washington e presentata come “urgente”.incontreràl’inviato speciale per il Medio Oriente Steve Witkoff e il segretario al Commercio Howard Lutnick e poi il premier e il presidente rilasceranno dichiarazioni congiunte alla stampa.