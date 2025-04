Ilnapolista.it - Neres e il 4-3-3 a Bologna: il brasiliano è indispensabile per Conte (Repubblica)

e il 4-3-3 a: ilper)Davidè diventato subito punto fisso del Napoli di. Il suo rientro ha coinciso col ritorno alla vittoria degli azzurri sia pure nel sofferto successo contro il Milan di Conceiçao. Antonio– scriveNapoli con Pasquale Tina. – riproporrà ile il 4-3-3 nel lunedì sera dicontro il temibilissimodi Italiano (la squadra più in forma della Serie A).ScriveNapoli:Il 4-3-3 sarà confermato anche perché Politano esaranno fondamentali per garantire ampiezza nella manovra azzurra. Ilpoi potrà essere decisivo: salta l’uomo e con le sue accelerazioni può mettere in seria difficoltà la retroguardia del. Il rientro dell’ex Benfica ha coinciso con una vittoria, ma soprattutto il Napoli per almeno un’ora ha offerto una proposta offensiva di alto livello.