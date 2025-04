Nel piano dell’Ue contro le Big Tech ci sono 3 opzioni che ci penalizzano

Laverita.info - Nel piano dell’Ue contro le Big Tech ci sono 3 opzioni che ci penalizzano Leggi su Laverita.info Weber pensa a imposte sui servizi digitali, a regole per sanzionare X e all’obbligo di fornire prestazioni alle aziende dell’Unione. Alla fine pagherebbero solo i cittadini e Bruxelles non creerebbe un’alternativa.

