Nel Napoletano massacra di botte la ex e poi tenta di gettarla dal belvedere La donna resiste e si salva

POZZUOLI - Una relazione chiusa da mesi, ma segnata da violenza e ossessioni. Una donna di Pozzuoli è stata brutalmente aggredita ieri sera dal suo ex compagno, che l'ha picchiata in strada davanti agli occhi smarriti del figlio piccolo, poi ha tentato di spingerla oltre una balaustra di un belvedere. Solo la resistenza della vittima ha evitato una tragedia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Pozzuoli, l'uomo, che vive a poca distanza dalla donna, l'ha sorpresa mentre passeggiava e l'ha aggredita con pugni e calci, fratturandole le ossa del naso. Dopo il tentato omicidio, l'aggressore si è allontanato, lasciandola sanguinante a terra. Trasportata in ospedale, alla vittima sono state diagnosticate lesioni guaribili in 30 giorni. L'uomo è stato individuato e arrestato in flagranza differita: ora si trova in carcere con le accuse di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.

