Nba Antetokounmpo trascina i Bucks a Miami

Antetokounmpo protagonista nella notte italiana dell'Nba per i Milwaukee Bucks, vittoriosi in casa dei Miami Heat con il punteggio di 121 a 115. Il suo score finale è di 36 punti, 15 rimbalzi e 10 assist.

