Iodonna.it - Naturalmente eleganti. 5 consigli di stile per outfit di gran gusto da provare a primavera

Essenziali, ma originali. Un paio di nuovi jeans bianchi in tonalità panna è tutto ciò che serve per illuminare gliprimaverili nel 2025. Una micro tendenza che fa capolino nello street style, dal tocco d’antan irresistibile. Il taglio è lo stesso dei pantaloni denim del momento, ampio e rilassato, a vita alta o bassa, baggy o a sigaretta a seconda dei gusti. Ciò che cambia è la nuance, l’elegante écru a metà tra bianco e beige. Come vestirsi in primavera? Gliperfetti per aprile 2025 X Leggi anche › Come vestirsi ad aprile 2025? 5 look primaverili sempre chic da copiare Cadono dritti grazie al denim rigido che va per la maggiore, eppure movimentano il look grazie al colore tipico dei raggi più forti del sole.