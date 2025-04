Spazionapoli.it - Napoli su Milinkovic-Savic, che papera del portiere: le immagini

Ilè atteso dal match contro il Bologna di domani, ma prima ci sono delle novità su. Dopo il pareggio dell’Inter di ieri sera a Parma, di fatto, c’è tantissima attesa per la sfida deldi domani a Bologna. In caso di successo contro gli uomini di Vincenzo Italiano, infatti, i partenopei si riporterebbero ad un solo punto dalla ‘Beneamata’.Anche se, ovviamente, battere il Bologna non sarà affatto facile per il. Nel frattempo, però, in casa azzurra bisogna registrare una novità su uno degli obiettivi di Manna per la prossima stagione:regala un gol al Verona: Elmas rimediaDurante la gara tra il Torino ed il Verona, infatti, l’estremo difensore ha compiuto una grandissima. Il, di fatto, durante un rinvio ha permesso la ribattuta di Sarr che ha portato così in vantaggio gli uomini di Paolo Zanetti.