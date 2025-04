Napoli Osimhen ha preso la sua decisione | quale squadra ha scelto

Osimhen ha espresso la sua preferenza su quale dovrà essere la sua prossima squadra: il Napoli, intanto, attende delle offerte. C’è una clausola da circa 75 milioni di euroIl Napoli sta vivendo un finale di stagione molto intenso. E’ in lotta per la vittoria dello scudetto contro l’Inter, domani contro il Bologna potrebbe accorciare e andare a -1. Si è parlato tanto dell’addio di Khvicha Kvaratskhelia a gennaio, perché la qualità della squadra è calata, ma grazie al lavoro di Antonio Conte è ancora lì per la costruzione del grande sogno.Napoli, Osimhen ha preso la sua decisione: quale squadra ha scelto (LaPresse) tvplay.itServono degli investimenti la prossima estate, soprattutto perché il Napoli giocherà la Champions League. Il club ha a disposizione i soldi della cessione dell’attaccante georgiano, ma anche quelli che arriveranno dall’addio di Victor Osimhen. Tvplay.it - Napoli, Osimhen ha preso la sua decisione: quale squadra ha scelto Leggi su Tvplay.it Victorha espresso la sua preferenza sudovrà essere la sua prossima: il, intanto, attende delle offerte. C’è una clausola da circa 75 milioni di euroIlsta vivendo un finale di stagione molto intenso. E’ in lotta per la vittoria dello scudetto contro l’Inter, domani contro il Bologna potrebbe accorciare e andare a -1. Si è parlato tanto dell’addio di Khvicha Kvaratskhelia a gennaio, perché la qualità dellaè calata, ma grazie al lavoro di Antonio Conte è ancora lì per la costruzione del grande sogno.hala suaha(LaPresse) tvplay.itServono degli investimenti la prossima estate, soprattutto perché ilgiocherà la Champions League. Il club ha a disposizione i soldi della cessione dell’attaccante georgiano, ma anche quelli che arriveranno dall’addio di Victor

