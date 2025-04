Lapresse.it - Napoli, aggredisce la ex a Pozzuoli e la lascia a terra sanguinante

, in provincia di, un uomo ha preso a calci e pugni la sua ex spaccandole le ossa del naso e poi provando a spingerla oltre a una balaustra di un belvedere. Ancora violenza contro le donne dopo una settimana drammatica con i femminicidi di Sara Campanella e Ilaria Sula. La donna aha resistito il suo aggressore l’hata. La vittima è stata portata in ospedale dove le sono state diagnosticate lesioni guaribili in 30 giorni.I Carabinieri dihanno individuato l’aggressore e lo hanno arrestato in flagranza differita. Ora in carcere, dovrà rispondere di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. I due erano separati da gennaio, la donna vive con il figlio.Femminicidio Sara Campanella: la giovane uccisa con 5 coltellateSara Campanella è stata uccisa con cinque coltellate da Stefano Argentino che l’ha aggredita alle spalle lunedì pomeriggio all’uscita del policlinico universitario di Messina.