Nanni Moretti è stato dimesso dall' ospedale

Nanni Moretti dopo l'intervento cardiologico necessario nei giorni scorsi. Notizie positive e una dimissione dall'ospedale che confermano una ripresa decisa del regista che ha addirittura partecipato seppure via telefono a un festival. Comingsoon.it - Nanni Moretti è stato dimesso dall'ospedale Leggi su Comingsoon.it Sta sempre megliodopo l'intervento cardiologico necessario nei giorni scorsi. Notizie positive e una dimissioneche confermano una ripresa decisa del regista che ha addirittura partecipato seppure via telefono a un festival.

Nanni Moretti è stato dimesso: la telefonata a sorpresa del regista dopo l'infarto. Come sta e cosa ha detto. Nanni Moretti, dimesso dopo l'infarto, si collega da casa con il Festival Custodi di sogni: «Spiace non essere lì». Nanni Moretti è stato dimesso dall'ospedale. Nanni Moretti, dimesso dopo l'infarto, si collega (a sorpresa) al Festival custodi di sogni: «Spiace non essere lì. Nanni Moretti ricoverato al San Camillo per infarto. Nanni Moretti ha avuto un infarto: il regista è ora in terapia intensiva.

