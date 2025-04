Nanni Moretti dimesso dopo l’infarto si collega a sorpresa al Festival custodi di sogni | Spiace non essere lì

Nanni Moretti si è collegato oggi – domenica 6 aprile – da casa e in viva voce con il “Festival custodi di sogni – I tesori della Cineteca Nazionale”. Di fronte alla sala piena nel giorno conclusivo dell’evento, il regista, al telefono con Sergio Bruno, responsabile dell’Area Preservazione e restauri Csc, ha detto: «Spiace non essere lì». La telefonata, a sorpresa visto che il regista ha subito un intervento cardiologico ed è stato appena dimesso, è stata accolta da un applauso scrosciante. «Mi diSpiace non essere lì con voi oggi, buona proiezione», ha detto Moretti con voce tranquilla e con ironia ha raccontato al telefono, nella sala Cinecittà della Casa del Cinema, aneddoti e curiosità su Ecce Bombo. Il regista è infatti intervenuto per accompagnare l’introduzione della prima proiezione romana del restauro del suo secondo film del 1978. Leggi su Open.online si èto oggi – domenica 6 aprile – da casa e in viva voce con il “di– I tesori della Cineteca Nazionale”. Di fronte alla sala piena nel giorno conclusivo dell’evento, il regista, al telefono con Sergio Bruno, responsabile dell’Area Preservazione e restauri Csc, ha detto: «nonlì». La telefonata, avisto che il regista ha subito un intervento cardiologico ed è stato appena, è stata accolta da un applauso scrosciante. «Mi dinonlì con voi oggi, buona proiezione», ha dettocon voce tranquilla e con ironia ha raccontato al telefono, nella sala Cinecittà della Casa del Cinema, aneddoti e curiosità su Ecce Bombo. Il regista è infatti intervenuto per accompagnare l’introduzione della prima proiezione romana del restauro del suo secondo film del 1978.

