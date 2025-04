MXGP Romain Febvre fa sua Gara-2 e si aggiudica il GP di Sardegna

si èto-2 del Gran Premio di, quarto appuntamento del Mondiale2024 e, nel complesso, il round italiano.Sullo splendido scenario del tracciato di Riola Sardo il pilota francese ha fatto sua la seconda manche tenendo a distanza Tim Gajser (Honda) che chiude a soli 613 millesimi di distacco con un tentativo disperato di rimonta nel finale mentre è terzo l’olandese Glenn Coldenhoff (Fantic) con un distacco di 43.2 secondi, confermando con i primi due abbiano fatto unaa sé.Quarta posizione per il suo connazionale Calvin Vlaanderen (Yamaha) a 47.1, quinta per il nostro Andrea Bonacorsi (Fantic) a 53.5, mentre chiude in sesta lo svedese Isak Gifting (Yamaha) a 57.8.non va oltre la settima posizione l’olandese Jeffrey Herlings (KTM) a 1:01, quindi in ottava troviamo il norvegese Kevin Horgmo (Honda) a 1:02.

