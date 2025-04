MXGP Lucas Coenen vince gara-1 in Sardegna a soli 18 anni! Italia sul podio con Bonacorsi

Lucas Coenen brucia le tappe e, dopo il secondo posto di ieri in volata (alle spalle della tabella rossa Tim Gajser) nella Qualifying Race, conquista la prima vittoria di manche della carriera nella classe regina MXGP dettando legge in gara-1 nel Gran Premio di Sardegna 2025, valevole come quarto capitolo stagionale del Mondiale Motocross.Il giovane fenomeno belga della KTM, già capace di salire sul podio due settimane fa in Francia con due terzi posti parziali a Saint Jean d’Angely, si è esaltato sulla sabbia di Riola Sardo superando la Ducati di Jeremy Seewer (autore dell’holeshot) nel corso del primo giro e poi facendo il vuoto con un ritmo strepitoso che gli ha consentito di accumulare un massimo vantaggio superiore ai 15 secondi sugli inseguitori.Nel finale Coenen è un po’ calato, commettendo anche un errore ma restando davanti alle Fantic dell’olandese Glenn Coldenhoff e dell’azzurro Andrea Bonacorsi, rispettivamente secondo e terzo al traguardo con un’ottima prestazione. Oasport.it - MXGP, Lucas Coenen vince gara-1 in Sardegna a soli 18 anni! Italia sul podio con Bonacorsi Leggi su Oasport.it brucia le tappe e, dopo il secondo posto di ieri in volata (alle spalle della tabella rossa Tim Gajser) nella Qualifying Race, conquista la prima vittoria di manche della carriera nella classe reginadettando legge in-1 nel Gran Premio di2025, valevole come quarto capitolo stagionale del Mondiale Motocross.Il giovane fenomeno belga della KTM, già capace di salire suldue settimane fa in Francia con due terzi posti parziali a Saint Jean d’Angely, si è esaltato sulla sabbia di Riola Sardo superando la Ducati di Jeremy Seewer (autore dell’holeshot) nel corso del primo giro e poi facendo il vuoto con un ritmo strepitoso che gli ha consentito di accumulare un massimo vantaggio superiore ai 15 secondi sugli inseguitori.Nel finaleè un po’ calato, commettendo anche un errore ma restando davanti alle Fantic dell’olandese Glenn Coldenhoff e dell’azzurro Andrea, rispettivamente secondo e terzo al traguardo con un’ottima prestazione.

MXGP25 #3 Sabato FLASH. Lucas Coenen vince la Qualyfing Race di Saint-Jean. In MX2 si conferma Benistant. Lucas Coenen vince Gara-1 della MX2 in Turchia: gli highlights. Lucas Coenen vince la gara di qualificazione dell’MXGP d’Europa.. MXGP of Turchia: Lucas Coenen firma il GP perfetto, 1-1, Prado in gara 2. MX2 | GP Olanda 2024, Gara di qualifica: Lucas Coenen vince al sabato, De Wolf regala spettacolo ai suoi tifosi. MXGP 2024 Olanda - Cairoli si ritira, vince Herlings. Classifica e calendario. Ne parlano su altre fonti

MXGP, Lucas Coenen vince gara-1 in Sardegna a soli 18 anni! Italia sul podio con Bonacorsi - Lucas Coenen brucia le tappe e, dopo il secondo posto di ieri in volata (alle spalle della tabella rossa Tim Gajser) nella Qualifying Race, conquista la ... (oasport.it)

LIVE Motocross, GP Sardegna MXGP 2025 in DIRETTA: attesa per il ritorno di Tony Cairoli con la Ducati! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della MXGP GP Sardegna 2025, torna Herlings. (oasport.it)

MXGP25 #3 Sabato FLASH. Lucas Coenen vince la Qualyfing Race di Saint-Jean. In MX2 si conferma Benistant - In un piovoso e freddo Sabato francese Lucas Coenen non sbaglia nulla. In MX2 Benistant vince in casa. De Wolf OUT per problemi tecnici ... (moto.it)