Oasport.it - MX2, Adamo beffato all’ultimo giro! De Wolf si prende anche gara-2 a Riola Sardo

Termina con una beffa la-2 valida per il GP di Sardegna, quarto appuntamento valido per il Campionato Mondiale 2025 di motocross, classe MX2. Un ottimo Andreaha infatti chiuso in seconda posizione, subendo il sorpassoda parte dei Kay de, abile a lasciare il circuito dicon una doppietta.Ma andiamo con ordine. Il pilota in forza alla Red Bull KTM Factory, quarto in-1, si è reso artefice di un’ottima uscita dal cancelletto, trovando la testa alla prima curva e tenendo alto il ritmo. Leggermente più attardato invece Deche, tuttavia, malgrado la terza piazza racimolata al primosi dimostra subito velocissimo, mordendo le caviglie ai rivali e passando in testa dopo dopo.La situazione cambia quando, a causa di una sbavatura, il centauro in forza alla Neestan Husqvarna Factor si ritrova ad inseguire il siciliano, avanti di 8’’6.