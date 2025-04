Musica, teatro e danza in Lucchesia con i ‘Mercoledì da Salmoni’.

Leggi su Corrieretoscano.it

LUCCA – Divertimento, socialità rilassata e riflessione, con alcuni fra i migliori spettacoli e performance in circolazione. Ritornano ini Mercoledì da Salmoni di Spam! nella sede di via Don Minzoni a Porcari, per tre appuntamenti in programma il 9, il 16 e il 23 aprile con inizio serate dalle 19.30.Tre imperdibili momenti all’insegna dellae dellache ricalcano e rivisitano la formula tanto classica quanto apprezzata dal ‘popolo dei salmonidi’ ma anche da chi è semplicemente incuriosito da un’esperienza diversa rispetto al dilagare del mainstream.Si comincia alle 19.30 con un piatto caldo, vegetariano ed esotico, offerto dalla casa ai soci, allietato dada tutto il mondo. Dalle 20.30 la prima novità dell’edizione: brevi concerti per tre musicisti e unatrice, Giselda Ranieri, accompagnata ogni sera da un diverso spin off della Enganzibao Dance Orchestra, l’orchestra residenziale di Spam!A seguire gli spettacoli di prima serata, fracomico, selezionati da Aldes fra le migliori produzioni contemporanee.