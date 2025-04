Musah il dilemma del Milan | panchina o titolare per trovare il riscatto?

Musah continua a essere schierato titolare nel Milan? Pianetamilan.it - Musah, il dilemma del Milan: panchina o titolare per trovare il riscatto? Leggi su Pianetamilan.it C’è una domanda che rimbalza nei pensieri di tutti: perché Yunuscontinua a essere schieratonel

Musah, il dilemma del Milan: panchina o titolare per trovare il riscatto?. Dove giocherà Chiesa? Il ritorno di Federico crea un dilemma tattico ad Allegri, 3 possibili formazioni. Ne parlano su altre fonti

News Milan, scoppia il caso Musah: è successo dopo la sostituzione - La sostituzione di Yunus Musah dopo neanche 30 minuti ha fatto scoppiare il caos in casa Milan. Anche lo statunitense non l'ha presa bene. (spaziomilan.it)

Dal caso Musah alle false partenze: Sergio Conceicao ha grandi responsabilità nel flop Milan - La gara tra due squadre offensive come Milan e Fiorentina non ha tradito le attese con tanti gol, quattro in totale, e un grande spettacolo sugli spalti. I tifosi. (msn.com)

Musah sostituito da Conceicao dopo l'errore in Milan Fiorentina: non dà la mano a Leao e va negli spogliatoi. Poi il dietrofront - Conceicao lo manda negli spogliatoi non soddisfatto della prestazione, al suo posto entra Jovic ... (corriere.it)