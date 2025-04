Feedpress.me - Muore a 24 anni dopo la caduta dal monopattino: la Procura apre un’inchiesta

Leggi su Feedpress.me

p>Indaga ladi Cassino sulla morte di uno studente di 24, originario del Ghana, deceduto in ospedaleessere caduto dalcon cui stava tornando a casa. L’incidente è avvenuto venerdì sera e, secondo quanto riporta La Repubblica , il ragazzo in ospedale, nonostante i forti dolori accusati, non sarebbe stato sottoposto ad una Tac addominale ed è morto per una emorragia.