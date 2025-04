Internews24.com - Moviola Parma Inter, Gazzetta promuove Doveri a pieni voti: «Ottima direzione, regolare il gol di Thuram…»

di Redazione: «il gol di Thuram.» L’analisi del quotidiano rosaCosi l’edizione odierna delladello Sport sull’arbitraggio di Danielein. Ecco ladel quotidiano rosa:– «Buonadi, sempre vicino all’azione e attento.il gol di Thuram, che liscia il pallone ma non lo colpisce con il braccio. A tenere in gioco l’attaccante francese è Almqvist. Due proteste delnell’area di Sommer, ma il contatto tra Mkhitaryan e Ondrejka è molto lieve, così come è lieve la spinta di Carlos Augusto su Camara. Rischia molto Zalewski, che entra duro e “alto” su Pellegrino, ma con la tibia e non con il piede a martello: giallo e non rosso.