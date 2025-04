Movida a Napoli sette minorenni con i coltelli picchiano un coetaneo | la denuncia di Borrelli

Napoli e si stava salutando con gli amici. Già aveva notato che in quella strada si aggirava. Ilmattino.it - Movida a Napoli, sette minorenni con i coltelli picchiano un coetaneo: la denuncia di Borrelli Leggi su Ilmattino.it «Sabato notte, intorno all'1:30, mio ??figlio si trovava su via Carlo Poerio ae si stava salutando con gli amici. Già aveva notato che in quella strada si aggirava.

Movida a Napoli, sette minorenni con i coltelli picchiano un coetaneo: la denuncia di Borrelli. Napoli de provincia: controlli straordinari dei Carabinieri nella movida. Napoli, controlli ‘movida’ al Vomero: scattano le sanzioni per sette locali. Controlli nella movida del centro di Napoli: due arresti e sette denunce. Zone rosse della movida, controlli serrati tra Chiaia e Vomero. Movida Torre del Greco, fermato giovane con droga: i controlli. Ne parlano su altre fonti

Movida a Napoli, sette minorenni con i coltelli picchiano un coetaneo: la denuncia di Borrelli - «Sabato notte, intorno all'1:30, mio figlio si trovava su via Carlo Poerio a Napoli e si stava salutando con gli amici. Già aveva notato che in quella strada si ... (msn.com)

Movida, controlli al Vomero: denunciato 17enne con coltello - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

La movida non si ferma a Napoli, famiglie costrette a dormire in cucina per il troppo rumore - La movida non si ferma a Napoli, famiglie costrette a dormire in cucina per il troppo rumore proveniente dalla strada nonostante la sentenza ... (2anews.it)