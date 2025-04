Mourinho evita la maxi squalifica per la lite con Okan Buruk | c’è stata una provocazione

Mourinho si fermerà soltanto tre giornate per la lite con Okan Buruk avvenuta dopo la partita contro il Galatasaray: per il giudice sportivo non si tratta di un gesto violento. Leggi su Fanpage.it si fermerà soltanto tre giornate per laconavvenuta dopo la partita contro il Galatasaray: per il giudice sportivo non si tratta di un gesto violento.

Mourinho evita la maxi squalifica per la lite con Okan Buruk: c'è stata una provocazione. Giudice sportivo: Mourinho "salva" la Roma. Curva Lazio: un turno di squalifica (con sospensiva). Inter, Lautaro Martinez espulso: rischia fino a 3 giornate di squalifica. Turchia Mourinho evita la stangata | ecco quante giornate ha preso.

