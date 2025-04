Oasport.it - Mountain bike: Victor Koretzky si aggiudica la prima tappa di Coppa ad Araxá

fa subito la voce grossa nelladel Mondo diche è scattata oggi in quel di. Nella prova olimpica del cross country il vice campione a Cinque Cerchi di Parigi si va a prendere la vittoria giungendo in solitaria sul traguardo.L’argento iridato e olimpico in carica inizia al meglio la stagione che prevederà settimana prossimo un altro appuntamento nella stessa località brasiliana.Alle sue spalle troviamo a sorpresa lo statunitense Christopher Blevins, staccato di 10”, mentre terzo è il cileno Martin Vidaurre Kossmann. Fuori dal podio gli elvetici in rapida successione: Lars Forster, Nino Schurter e Filippo Colombo.In casa Italia il migliore è Juri Zanotti, sedicesimo davanti a Luca Braidot. Ventiduesimo invece Simone Avondetto.