Mountain bike: nella prima tappa di Coppa del Mondo ad Araxá vince Samara Maxwell

stagionale per ladeldiper quanto riguarda la specialità olimpica del cross-country. Gara-1 ad(settimana prossima in programma un nuovo appuntamento): nel pomeriggio italiano è andata in scena la prova femminile.Ad imporsi è la neozelandese, campionessa delunder 23 nel 2023: gara di testa per l’atleta oceanica che è riuscita a resistere alla rimonta delle avversarie conquistando il primo alloro nel massimo circuito internazionale.Seconda posizione, a soli 4” di ritardo, per l’elvetica Nicole Koller. Completa il podio invece la statunitense Savilia Blunk.top-5 anche l’elvetica Alessandra Keller e la sudafricana Candice Lill.In casa Italia la migliore è Martina Berta, tredicesima.top-20 anche Chiara Teocchi, diciannovesima.