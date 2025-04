Sport.quotidiano.net - MotoGp, Martin: “Devo fare chilometri con la moto, non sarò al 100%”

Bologna, 6 aprile 2025 – Prova il rientro in Qatar, ma la sua stagione sarà inizialmente un lungo apprendistato. Jorgeè stato sfortunato e ha dovuto approcciare la sua prima stagione da campione del mondo in carica con una caduta sanguinosa nei test in Malesia, con fratture multiple e un problema costale ancora da risolvere completamente. Saltati i primi tre gp, a causa di un secondo infortunio, stavolta in allenamento,proverà a ottenere il sì della commissione medica per rientrare in Qatar, dove tra una settimana ci sarà il quarto gran premio del 2025. Lo spagnolo è consapevole che tra infortuni e cambioquesto sarà un campionato di transizione, soprattutto con Ducati ancora dominante.: “prendere confidenza con la” Lo spagnolo di Aprilia si è raccontato a sette giorni dal gp del Qatar, annunciando l’intenzione di esserci ma anche di dover calibrare la sua condizione nel corso della stagione, riprendendo prima confidenza fisica con la guida di unagp e poi con il prototipo Aprilia, che di fatto non ha potuto saggiare durante i test.