Monza crolla nel derby lombardo | Como vince 3-1 e si avvicina alla salvezza

MonzaIl Monza si illude, ma poi crolla ancora ed esce tra i fischi e la contestazione dei propri tifosi. Il Como invece reagisce e si prende di forza il derby lombardo. Un 3-1 finale che certifica gli opposti destini delle due squadre. I lariani tornano alla vittoria dopo quattro gare e si avvicinano sensibilmente alla salvezza. I brianzoli, con l’AD Adriano Galliani che lascia lo stadio a fine primo tempo, invece attendono solo la matematica certezza della retrocessione. Tra gli uomini di Nesta solo Dany Mota, tornato al gol dopo cinque oltre cinque mesi, ha dato la sensazione di crederci. Dall’altra parte la squadra di Fabregas è venuta fuori alla distanza, ha sfruttato gli errori e la passività dei rivali e ha colpito con Ikoné, Diao e Vojvoda. Eppure il Monza approccia molto bene la partita, con compattezza e velocità di esecuzione. Sport.quotidiano.net - Monza crolla nel derby lombardo: Como vince 3-1 e si avvicina alla salvezza Leggi su Sport.quotidiano.net di Alessandro StellaIlsi illude, ma poiancora ed esce tra i fischi e la contestazione dei propri tifosi. Ilinvece reagisce e si prende di forza il. Un 3-1 finale che certifica gli opposti destini delle due squadre. I lariani tornanovittoria dopo quattro gare e sino sensibilmente. I brianzoli, con l’AD Adriano Galliani che lascia lo stadio a fine primo tempo, invece attendono solo la matematica certezza della retrocessione. Tra gli uomini di Nesta solo Dany Mota, tornato al gol dopo cinque oltre cinque mesi, ha dato la sensazione di crederci. Dall’altra parte la squadra di Fabregas è venuta fuoridistanza, ha sfruttato gli errori e la passività dei rivali e ha colpito con Ikoné, Diao e Vojvoda. Eppure ilapproccia molto bene la partita, con compattezza e velocità di esecuzione.

