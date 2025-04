Montevarchi vince 3-1 contro Fezzanese | vittoria chiave per la salvezza

Fezzanese 1 Montevarchi 3 Fezzanese: Agolli, Masi, Loffredo, Nicolini, D’Alessandro (68’ Corrado S.), Campana (46’ Mariotti), Benassi (76’ Martera), Scieuzo, Lunghi, Cantatore (64’ Giampieri), Fiori L. (73’ Remedi). A disp. Mozzachiodi, Stradini, Carli, Ngom. All. Gatti. Montevarchi: Conti, Ciofi (80’ Picchi), Bontempi (72’ Priore), Orlandi (68’ Boncompagni), Sesti, Farini, Martinelli, Vecchi, Artini, Saltalamacchia, Tommasini (61’ Galastri). A disp. Testoni, Papini, Bigazzi, Casagni, Borgia. All. Rigucci. Arbitro: Ambrosino di Nola (Chiaro-Mastroianni). Reti: 7’ Tommasini, 35’ Orlandi, 74’ Farini, 76’ Mariotti. SERAVEZZA – vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Montevarchi che batte 3-1 a Seravezza il fanalino di coda Fezzanese, ieri in formazione rimaneggiata, nell’anticipo della trentesima giornata. Lanazione.it - Montevarchi vince 3-1 contro Fezzanese: vittoria chiave per la salvezza Leggi su Lanazione.it : Agolli, Masi, Loffredo, Nicolini, D’Alessandro (68’ Corrado S.), Campana (46’ Mariotti), Benassi (76’ Martera), Scieuzo, Lunghi, Cantatore (64’ Giampieri), Fiori L. (73’ Remedi). A disp. Mozzachiodi, Stradini, Carli, Ngom. All. Gatti.: Conti, Ciofi (80’ Picchi), Bontempi (72’ Priore), Orlandi (68’ Boncompagni), Sesti, Farini, Martinelli, Vecchi, Artini, Saltalamacchia, Tommasini (61’ Galastri). A disp. Testoni, Papini, Bigazzi, Casagni, Borgia. All. Rigucci. Arbitro: Ambrosino di Nola (Chiaro-Mastroianni). Reti: 7’ Tommasini, 35’ Orlandi, 74’ Farini, 76’ Mariotti. SERAVEZZA –fondamentale inper ilche batte 3-1 a Seravezza il fanalino di coda, ieri in formazione rimaneggiata, nell’anticipo della trentesima giornata.

