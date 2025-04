Montecchio-Maceratese tensione prima della partita VIDEO

Montecchio di Vallefoglia (Pesaro-Urbino) - Circa 400 tifosi della Maceratese sono arrivati oggi pomeriggio allo stadio comunale di Montecchio di Vallefoglia. In 220 erano sprovvisti di biglietto e hanno seguito da fuori dei cancelli il match del campionato di eccellenza contro la squadra di casa K sport Montecchio Gallo. A vigilare sull'ordine pubblico c'erano una quarantina tra agenti della polizia di Pesaro e carabinieri in assetto anti sommossa. I tifosi ospiti senza biglietto sono arrivati poco prima del fischio d'inizio con almeno 24 pullmini da 9 posti. La società Montecchiese, con un post su facebook pubblicato prima della partita, si raccomandava: "Per la gara di oggi si ricorda a tutti che chi non è in possesso di regolare tagliando non potrà accedere allo stadio. Chiediamo la cortesia di non recarsi agli ingressi dello stadio perché il botteghino resterà chiuso per l'intera durata della gara".

