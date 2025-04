Molinari | Per Forza Italia Governo va bene così? Congresso Lega chiede Salvini al Viminale

(Agenzia Vista) Firenze, 06 aprile 2025 "Questo è il Congresso della Lega e il Congresso della Lega dice quello che ritiene la Lega la base della Lega. I militanti della Lega, i dirigenti della Lega ritengono che Salvini sarebbe la figura migliore per quel ruolo e qui siamo a casa della Lega e quindi diciamo quello che pensiamo". così il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari a margine del Congresso della Lega. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

