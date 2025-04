Mogliano supera Valorugby 35-26 | ennesima sconfitta per i Diavoli

Mogliano 35 Valorugby 26 Mogliano VENETO: Peruzzo; Drago (31’-41’ Gentile), Zanandrea (42’ Garbisi), Vanzella, Dal Zilio (cap.); Ferrarin, Tizzano; Kingi (44’ Marini), Brevigliero (42’ Pontarini), Pettinelli (44’ Lazzaroni); Baldino (42’ Finotto), Carraro; Avaca E., Ferraro (44’ Sangiorgi, 73’ Ferraro), Aminu (44’ Gallorini) All.: U.Casellato. Valorugby EMILIA: Farolini; Bruno, Majstorovic (52’ F.Schiabel), Bertaccini (cap.),Lazzarin (64’ Bozzoni); Newton (31’ Cuoghi), Renton; Ruaro, Sbrocco, Paolucci; Pisicchio (68’ Cenedese), Schinchirimini; Favre (57’ Dan.Rimpelli), Cruz (57’ Silva), Diaz (57’ Rossi). All: M.Violi. Arbitro: F.Meschini, di Milano. Marcatori: 7’ meta Kingi, 9’ meta Peruzzo, tr Ferrarin, 12’ meta Ruaro tr Farolini, 15’ meta Cruz tr Farolini, 32’ meta Ruaro tr Farolini; 42’ meta Peruzzo tr Ferrarin, 51’ meta Peruzzo tr Ferrarin, 54’ cp Peruzzo, 73’ cp Ferrarin, 76’ cp Ferrarin, 80’ meta Rossi. Sport.quotidiano.net - Mogliano supera Valorugby 35-26: ennesima sconfitta per i Diavoli Leggi su Sport.quotidiano.net 3526VENETO: Peruzzo; Drago (31’-41’ Gentile), Zanandrea (42’ Garbisi), Vanzella, Dal Zilio (cap.); Ferrarin, Tizzano; Kingi (44’ Marini), Brevigliero (42’ Pontarini), Pettinelli (44’ Lazzaroni); Baldino (42’ Finotto), Carraro; Avaca E., Ferraro (44’ Sangiorgi, 73’ Ferraro), Aminu (44’ Gallorini) All.: U.Casellato.EMILIA: Farolini; Bruno, Majstorovic (52’ F.Schiabel), Bertaccini (cap.),Lazzarin (64’ Bozzoni); Newton (31’ Cuoghi), Renton; Ruaro, Sbrocco, Paolucci; Pisicchio (68’ Cenedese), Schinchirimini; Favre (57’ Dan.Rimpelli), Cruz (57’ Silva), Diaz (57’ Rossi). All: M.Violi. Arbitro: F.Meschini, di Milano. Marcatori: 7’ meta Kingi, 9’ meta Peruzzo, tr Ferrarin, 12’ meta Ruaro tr Farolini, 15’ meta Cruz tr Farolini, 32’ meta Ruaro tr Farolini; 42’ meta Peruzzo tr Ferrarin, 51’ meta Peruzzo tr Ferrarin, 54’ cp Peruzzo, 73’ cp Ferrarin, 76’ cp Ferrarin, 80’ meta Rossi.

Serie A Elite: Petrarca blinda i playoff, Viadana primo in regular season. Serie A Elite maschile, nei posticipi dell’XI turno il Valorugby batte Lyons; Rovigo supera le Fiamme Oro. Serie A Elite Maschile, 17esima giornata: i risultati degli anticipi del sabato. Seconda vittoria in fila per il Valorugby: Lyons Piacenza battuti al Mirabello. Rugby, Serie A élite: il Petrarca cade in casa col Valorugby. Rovigo vince nettamente. Posticipi XVI turno Serie A Elite maschile, Valorugby supera Fiamme Oro, Rovigo passa a Colorno. Ne parlano su altre fonti

Valorugby battuto a Mogliano: per i playoff tutto rinviato all’ultima giornata - REGGIO EMILIA – I Diavoli falliscono il primo “match ball” per i playoff, cadono a Mogliano 35-26 e sono costretti a giocarsi tutto nell’ultimo turno in programma il prossimo 26 aprile quando al Mirab ... (reggionline.com)

Rugby, in Serie A elite vincono Viadana, Petrarca e Mogliano - Si sono disputati tre match della diciassettesima giornata del massimo campionato italiano di rugby e la corsa all’ultimo posto playoff resta apertissima. (oasport.it)

Rugby: in Serie A Elite vincono le Fiamme Oro e tallonano il Valorugby - Si sono disputati oggi gli ultimi due incontri del massimo campionato italiano di rugby e in campo e dopo le vittorie di Rovigo, Mogliano e Viadana sono scese in campo Colorno-Valorugby Emilia e ... (oasport.it)