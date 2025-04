Ilrestodelcarlino.it - Modena trionfa contro Pisa: Gliozzi e Santoro protagonisti del match

GAGNO 6,5 Preciso nelle uscite e con i piedi, nel forcingno non deve fare grandi interventi, eccettuata una deviazione su un rasoterra maligno di Morutan nel finale. MAGNINO 7 L’uomo per tutte le stagioni colpisce anche dopo sette giorni. Ordinato, non perde palloni, gioca una gara di grande applicazione. Mister duttilità. ZARO 7 Riscatta in novanta minuti le disattenzioni che lo avevano attanagliato in più di una gara con una partita nella quale in area lascia le briciole agli attaccantini. CAUZ 7 Anche lui leonino, presidia la sua zona di campo con grande intelligenza e applicazione. Per una botta in testa gioca con un vistoso turbante da metà primo tempo. DI PARDO 7 Conferma la crescita già vista al suo rientro col Catanzaro dopo l’infortunio. Suo l’assit al bacio per la rete di