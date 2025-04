Ilrestodelcarlino.it - Modena sogna i playoff dopo le vittorie contro Catanzaro e Pisa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dalla paura di essere risucchiato nella lotta salvezza al sogno di staccare un pass per i. In 180’ è cambiato tutto per il, che con i due colpi grossi da 6 punti consi è ripreso il nono posto ed è a -1 dal Palermo ottavo, prima squadra nella zona spareggi. I gialloblù oggi nelle ultime gare della 32esima giornata faranno il tifo doppiamente per il Sassuolo, che se vincesse al "Barbera" terrebbe lì i rosanero e in caso di A festeggiata oggi arriverebbe al derby di sabato 12 con le pile un po’ più scariche. La giornata di ieri ha sorriso ai gialloblù anche per il pari del Cesena, che ora è solo a +2 dalla squadra di Mandelli e fra due giornate dovrà passare proprio dal "Braglia": sotto 1-0 a Bolzano col Sudtirol (rete di Pyyhtia) è stato Tavsan a firmare il pari per i romagnoli.