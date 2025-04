Modena Cavezzo travolto in A2 Elite Montale ed Emilia Futsal in finale di Coppa Serie C2

Modena Cavezzo che viene travolto in Veneto dalla seconda della classe con un netto 7-1 e resta ultimo da solo, perdendo un punto da Olimpia Verona (ora a +3) e Milano (+4) a 3 gare dalla fine di A2 Elite, con la salvezza che è sempre più un miraggio. Sotto 4-0, aveva accorciato prima del riposo il solito Dudu Costa, poi i mestrini hanno segnato altre 3 reti nella ripresa. Coppa Serie C2. Sarà tutta modenese la finalissima che vedrà sfidarsi il Montale dominatore del campionato e promosso in C1 e l’Emilia Futsal. Gli "orange" hanno battuto in semifinale 5-3 il Molinella grazie alle reti di Lamaangad (2, nella foto), Cellurale, Filadelfia e Martella, mentre i gialloneri si sono imposti 6-4 a San Cesario sullo Sporting Bagnacavallo, spinti dai gol di Receputi, Milioli (2), Bellucci, Roggiani e Ragazoui. Ilrestodelcarlino.it - Modena Cavezzo travolto in A2 Elite, Montale ed Emilia Futsal in finale di Coppa Serie C2 Leggi su Ilrestodelcarlino.it che vienein Veneto dalla seconda della classe con un netto 7-1 e resta ultimo da solo, perdendo un punto da Olimpia Verona (ora a +3) e Milano (+4) a 3 gare dalla fine di A2, con la salvezza che è sempre più un miraggio. Sotto 4-0, aveva accorciato prima del riposo il solito Dudu Costa, poi i mestrini hanno segnato altre 3 reti nella ripresa.C2. Sarà tutta modenese la finalissima che vedrà sfidarsi ildominatore del campionato e promosso in C1 e l’. Gli "orange" hanno battuto in semi5-3 il Molinella grazie alle reti di Lamaangad (2, nella foto), Cellurale, Filadelfia e Martella, mentre i gialloneri si sono imposti 6-4 a San Cesario sullo Sporting Bagnacavallo, spinti dai gol di Receputi, Milioli (2), Bellucci, Roggiani e Ragazoui.

L'Olympia Rovereto sale sull'ottovolante: travolgente vittoria dei rossoblù sul Modena Cavezzo. Al "PalaMarchetti" finisce 8 a 1 con poker di Onzaca e tripletta di Hachimi.

