Missioni Ue | cittadini pronti a partecipare ma scettici sul proprio impatto

cittadini europei delle Missioni dell’Unione europea e quanto sarebbero disposti a partecipare attivamente per dare un contributo? A questi interrogativi ha voluto fornire delle risposte la Commissione europea, pubblicando di recente i risultati di un sondaggio online condotto tra giugno e luglio 2023 su 4.648 cittadine e cittadini provenienti da sei Paesi europei: Italia, Finlandia, Francia, Irlanda, Polonia e Romania.Il sondaggio, presentato nel rapporto “Engaging citizens in Eu missions“, ha indagato le conoscenze e le opinioni della cittadinanza sulle sfide sociali che l’Unione europea si è impegnata ad affrontare nell’ambito delle Missioni di Horizon Europe, nonché la loro volontà di partecipazione. Leggi su Ildenaro.it Riproponiamo il testo di Di Antonella Zisa della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS il 24 marzo 2025Quanto ne sanno le cittadine eeuropei delledell’Unione europea e quanto sarebbero disposti aattivamente per dare un contributo? A questi interrogativi ha voluto fornire delle risposte la Commissione europea, pubblicando di recente i risultati di un sondaggio online condotto tra giugno e luglio 2023 su 4.648 cittadine eprovenienti da sei Paesi europei: Italia, Finlandia, Francia, Irlanda, Polonia e Romania.Il sondaggio, presentato nel rapporto “Engaging citizens in Eu missions“, ha indagato le conoscenze e le opinioni della cittadinanza sulle sfide sociali che l’Unione europea si è impegnata ad affrontare nell’ambito delledi Horizon Europe, nonché la loro volontà di partecipazione.

Missioni Ue: cittadini pronti a partecipare, ma scettici sul proprio impatto. Kiev: servono soldati europei pronti a combattere. L'Ue prepara il ''vertice dei volenterosi''. La difesa europea: prossime tappe. I Paesi Bassi sono pronti a fornire una fregata per la nuova missione dell’UE nel Mar Rosso. Putin ora vuole zona cuscinetto in Ucraina. Biden e l'Europa: "Il voto è stato una farsa" - Mosca: “Attacco con droni nel Belgorod, un morto e due feriti”. Sito Ufficiale. Ne parlano su altre fonti

Missioni Ue: cittadini pronti a partecipare, ma scettici sul proprio impatto - Riproponiamo il testo di Di Antonella Zisa della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS il 24 marzo 2025 Quanto ne s ... (ildenaro.it)

Kit di sopravvivenza in caso di emergenze: la proposta Ue per preparare i cittadini - Leggi su Sky TG24 l'articolo Kit di sopravvivenza in caso di emergenze: la proposta Ue per preparare i cittadini ... (tg24.sky.it)

L'Europa si prepara alla guerra: i cittadini pronti a fare scorte per sopravvivere almeno 72 ore. Il piano - La Commissione Ue e l'Alta rappresentante Kaja Kallas hanno lanciato una 'Strategia Ue per la preparazione' per sostenere gli Stati membri e migliorare ... (msn.com)