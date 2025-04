Thesocialpost.it - Missili su Kiev, si alza in volo l’aviazione polacca: tensione alle porte della Nato

è tornata sotto attacco nelle prime ore di oggi. Un bombardamentostico russo ha colpito la capitale ucraina provocando almeno tre feriti e diversi incendi in edifici non residenziali. Secondo quanto dichiarato dal sindaco Vitali Klitschko, otto automobili sono state danneggiate e squadre di paramedici sono intervenute nei quartieri colpiti, mentre l’aeronautica ucraina confermava che alcuniavevano attraversato la regione settentrionale di Chernihiv. L’allarme alla popolazione è stato secco: “Restate nei rifugi”.Ma è la reazionead aver seguna nuova svolta nell’equilibrio regionale. A seguito dell’intensa attività dela lungo raggioFederazione Russa, che ha colpito anche obiettivi nell’Ucraina occidentale, l’aeronauticaè entrata in azione.