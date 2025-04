Anteprima24.it - Mimmo Lucano ricorda la sannita Adele: “Venne a Riace, ragazza colma di vita”

Tempo di lettura: 2 minutiQuattro volte sindaco diè divenuto celebre per il suo approccio nella gestione dei rifugiati politici e immigrati in genere, nel contesto della crisi europea dei migranti. Durante la sua amministrazione della cittadina calabrese, circa 450 tra rifugiati e immigrati si sono stabiliti nel piccolo villaggio ionico accanto ai suoi 1800 abitanti.Nel 2010 si è posizionato terzo nella World Mayor, un concorso mondiale organizzato da City Mayors Foundation che a cadenza biennale stila la classifica dei migliori sindaci del mondo. Nel 2016 è comparso al 40º posto nella lista dei leader più influenti dettata dalla rivista americana Fortune.ha volutorecon un post su facebook:“Ieri la comunità diè stata raggiunta da una terribile notizia:, giovane attivista e antropologa, è stata ritrovata senzanella sua abitazione di Benevento, dove viveva e lavorava come mediatrice culturale.