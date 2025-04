Ilrestodelcarlino.it - Milano Marittima, giovane ferito durante un’aggressione: portato al Bufalini

(Ravenna), 6 aprile 2025 – Una discussione finita male, degenerata in. E un ragazzo di 20 anni trasal, dopo una brutta ferita al braccio. L’episodio è avvenuto ieri notte verso l’1 in viale Gramsci, in pieno centro a. Qui sono stati chiamati i soccorsi dopo che undi 20 anni è statoa un braccio con un pezzo di vetro, probabilmente proveniente da una bottiglia. All’arrivo sul posto dei carabinieri gli aggressori – che, da una prima ricostruzione, dovrebbero essere almeno tre o quattro e italiani – erano già fuggiti, facendo perdere le proprie tracce. Oltre alla vittima c’erano però anche diversi testimoni, e ora le indagini cercheranno di chiarire l’accaduto e dare un volto e un nome ai colpevoli. I carabinieri stanno aspettando di riuscire a sentire ilin maniera più approfondita, dalle prime informazioni pare che il ragazzo non conoscesse gli aggressori e non è chiaro cosa abbia scatenato la lite.